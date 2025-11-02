Gamestop xStock (GMEX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 24H lav $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 24H høj 24H lav $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 24H høj $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 All Time High $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 Laveste pris $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Gamestop xStock (GMEX) realtidsprisen er $27.48. I løbet af de sidste 24 timer har GMEX handlet mellem et lavpunkt på $ 27.48 og et højdepunkt på $ 27.48, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GMEXs højeste pris nogensinde er $ 33.93, mens den laveste pris nogensinde er $ 23.93.

Når det gælder kortsigtet performance, GMEX har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gamestop xStock (GMEX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 534.84K$ 534.84K $ 534.84K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Cirkulationsforsyning 19.46K 19.46K 19.46K Samlet Udbud 253,705.81686826 253,705.81686826 253,705.81686826

Den nuværende markedsværdi på Gamestop xStock er $ 534.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GMEX er 19.46K, med et samlet udbud på 253705.81686826. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.97M.