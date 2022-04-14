GAMER (GMR) Tokenomics Få vigtig indsigt i GAMER (GMR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GAMER (GMR) Information We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more. Officiel hjemmeside: https://gmr.center Køb GMR nu!

GAMER (GMR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GAMER (GMR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 759.95K $ 759.95K $ 759.95K Samlet udbud $ 329.64M $ 329.64M $ 329.64M Cirkulerende forsyning $ 329.64M $ 329.64M $ 329.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 759.95K $ 759.95K $ 759.95K Alle tiders Høj: $ 0.213187 $ 0.213187 $ 0.213187 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00230531 $ 0.00230531 $ 0.00230531 Få mere at vide om GAMER (GMR) pris

GAMER (GMR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GAMER (GMR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMR's tokenomics, kan du udforske GMR tokens live-pris!

