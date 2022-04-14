GameonForge (GO4) Tokenomics Få vigtig indsigt i GameonForge (GO4), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GameonForge (GO4) Information 🚀 GameOn Forge (https://gameonforge.com/) revolutionizes gaming as a Blockchain launchpad & publisher. With 300+ streamers, Our vision for GOForge is, to make it a go-to platform for testing new games. Our unique model merges YCombinator's fundraising with Epic Game Launcher's engagement, empowering developers, and offering a liquid vesting solution for WEB3 investors via NFTs. Officiel hjemmeside: https://gameonforge.com/ Hvidbog: https://docs.gameonforge.com/ Køb GO4 nu!

GameonForge (GO4) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GameonForge (GO4), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.77M $ 30.77M $ 30.77M Alle tiders Høj: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Alle tiders Lav: $ 0.03616127 $ 0.03616127 $ 0.03616127 Nuværende pris: $ 0.309457 $ 0.309457 $ 0.309457 Få mere at vide om GameonForge (GO4) pris

GameonForge (GO4) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GameonForge (GO4) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GO4 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GO4 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GO4's tokenomics, kan du udforske GO4 tokens live-pris!

GO4 Prisprediktion Vil du vide, hvor GO4 måske er på vej hen? Vores GO4 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GO4 Tokens prisprediktion nu!

