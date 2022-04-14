Gameology (GMY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gameology (GMY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gameology (GMY) Information Gameology is a decentralized gaming ecosystem based on the binance smart chain. The G-PLATFORM will be the native platform of Gameology, where users will be able to register, access the arenas where they will find GMY branded games, enter lobbies and fight against opponents to win GMY prizes. The G-APP, G-SHOP, G-NFT MARKETPLACE, will be linked directly to the platform. In the G-APP, users can keep their GMYs, send or receive them, they can switch from the G-SHOP to the G-NFT MARKETPLACE in a few steps. The G-SHOP will allow users to purchase hardware and services through GMY. In the G-NFT MARKETPLACE, users will be able to buy or win NFT cards related to GMY games and use them in their fights. They will also be able to create and sell their own products, with payments always in GMY. Officiel hjemmeside: https://www.gameologycrypto.com/ Køb GMY nu!

Gameology (GMY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gameology (GMY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 49.73B $ 49.73B $ 49.73B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.31K $ 2.31K $ 2.31K Alle tiders Høj: $ 0.000217 $ 0.000217 $ 0.000217 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000046481 $ 0.000000046481 $ 0.000000046481 Få mere at vide om Gameology (GMY) pris

Gameology (GMY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gameology (GMY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMY's tokenomics, kan du udforske GMY tokens live-pris!

