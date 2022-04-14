GameFork (GAMEFORK) Tokenomics
GameFork (GAMEFORK) Information
The $GAMEFORK memecoin pays homage to the GameStop saga, showing we can stand up to the big guys together.
About GameFork
Emerging from the Solana blockchain renowned for its rapid transactions and innovative ethos, the $GAMEFORK Memecoin encapsulates the very spirit of the monumental uprising against financial giants.
It harnesses the fervent energy and overwhelming solidarity that characterized the GameStop frenzy, symbolizing a revolution in the digital economy.
As you stand at these digital crossroads, the $GAMEFORK Memecoin on Solana is more than a token; it’s a testament to what happens when the masses awaken, a beacon for those who dare to dream of a different financial landscape. It’s a tribute to every trader who, with a click, voted against the tyranny of traditional financial institutions, and a call to arms for a new generation of rebels.
GameFork was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain.
GameFork (GAMEFORK) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GameFork (GAMEFORK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
GameFork (GAMEFORK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for GameFork (GAMEFORK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal GAMEFORK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange GAMEFORK tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår GAMEFORK's tokenomics, kan du udforske GAMEFORK tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.