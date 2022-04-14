GameFi X (GFX) Tokenomics Få vigtig indsigt i GameFi X (GFX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GameFi X (GFX) Information GamefiX: A social AI powered platform connecting Web2 users to Web3 multi-chain gaming, with its debut game ZoomManor enabling integration with BRC20 assets. ZoomManor is a Farm management and Home building. A large-scale guild battle game built on XLayer and BSC chain Officiel hjemmeside: http://gamefix.ai Hvidbog: https://gamefix-club.gitbook.io/gamefix-club Køb GFX nu!

GameFi X (GFX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GameFi X (GFX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 349.18K $ 349.18K $ 349.18K Alle tiders Høj: $ 0.198042 $ 0.198042 $ 0.198042 Alle tiders Lav: $ 0.00492846 $ 0.00492846 $ 0.00492846 Nuværende pris: $ 0.00698352 $ 0.00698352 $ 0.00698352 Få mere at vide om GameFi X (GFX) pris

GameFi X (GFX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GameFi X (GFX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GFX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GFX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GFX's tokenomics, kan du udforske GFX tokens live-pris!

