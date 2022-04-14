Game of Memes (GOME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Game of Memes (GOME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Game of Memes (GOME) Information Officiel hjemmeside: https://gome.lol/

Game of Memes (GOME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Game of Memes (GOME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 74.83K $ 74.83K $ 74.83K Samlet udbud $ 651.50M $ 651.50M $ 651.50M Cirkulerende forsyning $ 651.50M $ 651.50M $ 651.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.83K $ 74.83K $ 74.83K Alle tiders Høj: $ 0.01271128 $ 0.01271128 $ 0.01271128 Alle tiders Lav: $ 0.00007619 $ 0.00007619 $ 0.00007619 Nuværende pris: $ 0.00011544 $ 0.00011544 $ 0.00011544 Få mere at vide om Game of Memes (GOME) pris

Game of Memes (GOME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Game of Memes (GOME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOME's tokenomics, kan du udforske GOME tokens live-pris!

