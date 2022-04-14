Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Game Meteor Coin (GMTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Game Meteor Coin (GMTO) Information Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Officiel hjemmeside: https://meteornrun.io/ Hvidbog: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Køb GMTO nu!

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Game Meteor Coin (GMTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Samlet udbud $ 98.92B $ 98.92B $ 98.92B Cirkulerende forsyning $ 7.79B $ 7.79B $ 7.79B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.06M $ 16.06M $ 16.06M Alle tiders Høj: $ 0.00112412 $ 0.00112412 $ 0.00112412 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016232 $ 0.00016232 $ 0.00016232 Få mere at vide om Game Meteor Coin (GMTO) pris

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Game Meteor Coin (GMTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMTO's tokenomics, kan du udforske GMTO tokens live-pris!

