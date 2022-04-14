Game Fantasy (GFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Game Fantasy (GFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Game Fantasy (GFT) Information StarCrazy is the NFT and blockchain Play-To-Earn game.Collect, fuse, mine and earn. Officiel hjemmeside: https://www.starcrazy.com Køb GFT nu!

Game Fantasy (GFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Game Fantasy (GFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 168.14K $ 168.14K $ 168.14K Samlet udbud $ 11.73M $ 11.73M $ 11.73M Cirkulerende forsyning $ 11.73M $ 11.73M $ 11.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 168.14K $ 168.14K $ 168.14K Alle tiders Høj: $ 36.84 $ 36.84 $ 36.84 Alle tiders Lav: $ 0.00784618 $ 0.00784618 $ 0.00784618 Nuværende pris: $ 0.01432173 $ 0.01432173 $ 0.01432173 Få mere at vide om Game Fantasy (GFT) pris

Game Fantasy (GFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Game Fantasy (GFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GFT's tokenomics, kan du udforske GFT tokens live-pris!

