Game Bee (GBB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Game Bee (GBB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Game Bee (GBB) Information $GBB ( GameBeeBSC ) isn’t just another memecoin. It’s a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It’s not just playful or silly—it’s a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226 Officiel hjemmeside: https://gbb.fun/ Køb GBB nu!

Game Bee (GBB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Game Bee (GBB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.59K $ 13.59K $ 13.59K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.59K $ 13.59K $ 13.59K Alle tiders Høj: $ 0.01479955 $ 0.01479955 $ 0.01479955 Alle tiders Lav: $ 0.00000915 $ 0.00000915 $ 0.00000915 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Game Bee (GBB) pris

Game Bee (GBB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Game Bee (GBB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GBB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GBB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GBB's tokenomics, kan du udforske GBB tokens live-pris!

