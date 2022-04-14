Galeon (GALEON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Galeon (GALEON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Galeon (GALEON) Information Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. Officiel hjemmeside: https://blockchain.galeon.care Hvidbog: https://whitepaper.galeon.care Køb GALEON nu!

Galeon (GALEON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Galeon (GALEON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.32M $ 8.32M $ 8.32M Samlet udbud $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B Cirkulerende forsyning $ 730.98M $ 730.98M $ 730.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.35M $ 29.35M $ 29.35M Alle tiders Høj: $ 0.04139904 $ 0.04139904 $ 0.04139904 Alle tiders Lav: $ 0.00713505 $ 0.00713505 $ 0.00713505 Nuværende pris: $ 0.01140077 $ 0.01140077 $ 0.01140077 Få mere at vide om Galeon (GALEON) pris

Galeon (GALEON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Galeon (GALEON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GALEON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GALEON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GALEON's tokenomics, kan du udforske GALEON tokens live-pris!

