Galaxy Fight Club (GCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Galaxy Fight Club (GCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Information NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn. Officiel hjemmeside: https://galaxyfightclub.com/ Køb GCOIN nu!

Galaxy Fight Club (GCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Galaxy Fight Club (GCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 218.89K $ 218.89K $ 218.89K Samlet udbud $ 149.74M $ 149.74M $ 149.74M Cirkulerende forsyning $ 79.59M $ 79.59M $ 79.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 411.78K $ 411.78K $ 411.78K Alle tiders Høj: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Alle tiders Lav: $ 0.00107154 $ 0.00107154 $ 0.00107154 Nuværende pris: $ 0.00275005 $ 0.00275005 $ 0.00275005 Få mere at vide om Galaxy Fight Club (GCOIN) pris

Galaxy Fight Club (GCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Galaxy Fight Club (GCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GCOIN's tokenomics, kan du udforske GCOIN tokens live-pris!

