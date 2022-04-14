Galaxia (GXA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Galaxia (GXA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Galaxia (GXA) Information GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience. Officiel hjemmeside: http://www.galaxiacoin.io/ Hvidbog: https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf Køb GXA nu!

Galaxia (GXA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Galaxia (GXA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M Samlet udbud $ 7.62B $ 7.62B $ 7.62B Cirkulerende forsyning $ 3.07B $ 3.07B $ 3.07B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.75M $ 16.75M $ 16.75M Alle tiders Høj: $ 0.02331638 $ 0.02331638 $ 0.02331638 Alle tiders Lav: $ 0.00106629 $ 0.00106629 $ 0.00106629 Nuværende pris: $ 0.00219675 $ 0.00219675 $ 0.00219675 Få mere at vide om Galaxia (GXA) pris

Galaxia (GXA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Galaxia (GXA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GXA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GXA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GXA's tokenomics, kan du udforske GXA tokens live-pris!

