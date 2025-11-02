Galactic Bonk (G-BONK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00061356$ 0.00061356 $ 0.00061356 Laveste pris $ 0.00004592$ 0.00004592 $ 0.00004592 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -3.19% Prisændring (7D) -3.19%

Galactic Bonk (G-BONK) realtidsprisen er $0.00005642. I løbet af de sidste 24 timer har G-BONK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. G-BONKs højeste pris nogensinde er $ 0.00061356, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004592.

Når det gælder kortsigtet performance, G-BONK har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -3.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Galactic Bonk (G-BONK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 48.86K$ 48.86K $ 48.86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 48.86K$ 48.86K $ 48.86K Cirkulationsforsyning 865.91M 865.91M 865.91M Samlet Udbud 865,914,106.065531 865,914,106.065531 865,914,106.065531

Den nuværende markedsværdi på Galactic Bonk er $ 48.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af G-BONK er 865.91M, med et samlet udbud på 865914106.065531. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 48.86K.