Gala Music (MUSIC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00482863 $ 0.00482863 $ 0.00482863 24H lav $ 0.00699598 $ 0.00699598 $ 0.00699598 24H høj 24H lav $ 0.00482863$ 0.00482863 $ 0.00482863 24H høj $ 0.00699598$ 0.00699598 $ 0.00699598 All Time High $ 0.303994$ 0.303994 $ 0.303994 Laveste pris $ 0.00099995$ 0.00099995 $ 0.00099995 Prisændring (1H) +5.55% Prisændring (1D) +27.53% Prisændring (7D) -40.06% Prisændring (7D) -40.06%

Gala Music (MUSIC) realtidsprisen er $0.00647621. I løbet af de sidste 24 timer har MUSIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00482863 og et højdepunkt på $ 0.00699598, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MUSICs højeste pris nogensinde er $ 0.303994, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00099995.

Når det gælder kortsigtet performance, MUSIC har ændret sig med +5.55% i løbet af den sidste time, +27.53% i løbet af 24 timer og -40.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gala Music (MUSIC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Cirkulationsforsyning 158.16M 158.16M 158.16M Samlet Udbud 158,162,486.9434428 158,162,486.9434428 158,162,486.9434428

Den nuværende markedsværdi på Gala Music er $ 1.00M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MUSIC er 158.16M, med et samlet udbud på 158162486.9434428. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.00M.