Gala Film (FILM) Information Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation. Officiel hjemmeside: https://film.gala.com/ Hvidbog: https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf Køb FILM nu!

Gala Film (FILM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gala Film (FILM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Samlet udbud $ 129.27M $ 129.27M $ 129.27M Cirkulerende forsyning $ 129.27M $ 129.27M $ 129.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Alle tiders Høj: $ 0.234889 $ 0.234889 $ 0.234889 Alle tiders Lav: $ 0.00537361 $ 0.00537361 $ 0.00537361 Nuværende pris: $ 0.01851877 $ 0.01851877 $ 0.01851877 Få mere at vide om Gala Film (FILM) pris

Gala Film (FILM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gala Film (FILM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FILM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FILM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FILM's tokenomics, kan du udforske FILM tokens live-pris!

FILM Prisprediktion Vil du vide, hvor FILM måske er på vej hen? Vores FILM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FILM Tokens prisprediktion nu!

