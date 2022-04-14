Gakster (GAK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gakster (GAK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gakster (GAK) Information This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko Officiel hjemmeside: https://gakstergram.com/ Hvidbog: https://memedepot.com/d/gak-attack Køb GAK nu!

Gakster (GAK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gakster (GAK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 323.39K Samlet udbud $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 323.39K Alle tiders Høj: $ 0.00080942 Alle tiders Lav: $ 0.00002223 Nuværende pris: $ 0.00032339 Få mere at vide om Gakster (GAK) pris

Gakster (GAK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gakster (GAK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAK's tokenomics, kan du udforske GAK tokens live-pris!

