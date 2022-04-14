Gaisha AI (GAISHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gaisha AI (GAISHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gaisha AI (GAISHA) Information Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders Officiel hjemmeside: https://gaisha.app/ Hvidbog: https://gaisha.gitbook.io/gaisha/overview/about-gaisha-v1.0

Gaisha AI (GAISHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gaisha AI (GAISHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.67K $ 18.67K $ 18.67K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.67K $ 18.67K $ 18.67K Alle tiders Høj: $ 0.00258098 $ 0.00258098 $ 0.00258098 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Gaisha AI (GAISHA) pris

Gaisha AI (GAISHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gaisha AI (GAISHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAISHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAISHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

