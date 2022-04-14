gAInzy ($GNZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i gAInzy ($GNZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

gAInzy ($GNZ) Information gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly. Officiel hjemmeside: https://linktr.ee/gainzdotxyz Køb $GNZ nu!

gAInzy ($GNZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for gAInzy ($GNZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.75K $ 20.75K $ 20.75K Samlet udbud $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Cirkulerende forsyning $ 899.79M $ 899.79M $ 899.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.06K $ 23.06K $ 23.06K Alle tiders Høj: $ 0.02999962 $ 0.02999962 $ 0.02999962 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om gAInzy ($GNZ) pris

gAInzy ($GNZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for gAInzy ($GNZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $GNZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $GNZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $GNZ's tokenomics, kan du udforske $GNZ tokens live-pris!

