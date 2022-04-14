gAInzy ($GNZ) Tokenomics

gAInzy ($GNZ) Tokenomics

Få vigtig indsigt i gAInzy ($GNZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
gAInzy ($GNZ) Information

gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly.

Officiel hjemmeside:
https://linktr.ee/gainzdotxyz

gAInzy ($GNZ) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for gAInzy ($GNZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.75K
$ 20.75K
Samlet udbud
$ 999.84M
$ 999.84M
Cirkulerende forsyning
$ 899.79M
$ 899.79M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 23.06K
$ 23.06K
Alle tiders Høj:
$ 0.02999962
$ 0.02999962
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

gAInzy ($GNZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for gAInzy ($GNZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal $GNZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange $GNZ tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår $GNZ's tokenomics, kan du udforske $GNZ tokens live-pris!

$GNZ Prisprediktion

Vil du vide, hvor $GNZ måske er på vej hen? Vores $GNZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.