Den direkte Gaib AI Dollar Alpha USDC pris i dag er 0.985293 USD. Følg med i realtid AIDAUSDC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AIDAUSDC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AIDAUSDC

AIDAUSDC Prisinfo

Hvad er AIDAUSDC

AIDAUSDC Officiel hjemmeside

AIDAUSDC Tokenomics

AIDAUSDC Prisprognose

Gaib AI Dollar Alpha USDC Logo

Gaib AI Dollar Alpha USDC Pris (AIDAUSDC)

Ikke noteret

1 AIDAUSDC til USD direkte pris:

$0.985329
$0.985329$0.985329
+1.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:39:24 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.970891
$ 0.970891$ 0.970891
24H lav
$ 0.995068
$ 0.995068$ 0.995068
24H høj

$ 0.970891
$ 0.970891$ 0.970891

$ 0.995068
$ 0.995068$ 0.995068

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.926229
$ 0.926229$ 0.926229

-0.01%

+1.04%

-1.29%

-1.29%

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) realtidsprisen er $0.985293. I løbet af de sidste 24 timer har AIDAUSDC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.970891 og et højdepunkt på $ 0.995068, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIDAUSDCs højeste pris nogensinde er $ 1.13, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.926229.

Når det gælder kortsigtet performance, AIDAUSDC har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +1.04% i løbet af 24 timer og -1.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Markedsinformation

$ 113.10M
$ 113.10M$ 113.10M

--
----

$ 113.10M
$ 113.10M$ 113.10M

114.77M
114.77M 114.77M

114,772,921.187424
114,772,921.187424 114,772,921.187424

Den nuværende markedsværdi på Gaib AI Dollar Alpha USDC er $ 113.10M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIDAUSDC er 114.77M, med et samlet udbud på 114772921.187424. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 113.10M.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Gaib AI Dollar Alpha USDC til USD $ +0.01010452.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Gaib AI Dollar Alpha USDC til USD $ -0.0135354625.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Gaib AI Dollar Alpha USDC til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Gaib AI Dollar Alpha USDC til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.01010452+1.04%
30 dage$ -0.0135354625-1.37%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ressource

Officiel hjemmeside

Gaib AI Dollar Alpha USDC Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Gaib AI Dollar Alpha USDC.

Tjek Gaib AI Dollar Alpha USDC prisprediktion nu!

AIDAUSDC til lokale valutaer

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AIDAUSDC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Hvor meget er Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) værd i dag?
Den direkte AIDAUSDC pris i USD er 0.985293 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AIDAUSDC til USD pris?
Den aktuelle pris på AIDAUSDCtil USD er $ 0.985293. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Gaib AI Dollar Alpha USDC?
Markedsværdien for AIDAUSDC er $ 113.10M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AIDAUSDC?
Den cirkulerende forsyning af AIDAUSDC er 114.77M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AIDAUSDC?
AIDAUSDC opnåede en ATH-pris på 1.13 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AIDAUSDC?
AIDAUSDC så en ATL-pris på 0.926229 USD.
Hvad er handelsvolumen for AIDAUSDC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AIDAUSDC er -- USD.
Bliver AIDAUSDC højere i år?
AIDAUSDC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AIDAUSDC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:39:24 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

