Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.970891 $ 0.970891 $ 0.970891 24H lav $ 0.995068 $ 0.995068 $ 0.995068 24H høj 24H lav $ 0.970891$ 0.970891 $ 0.970891 24H høj $ 0.995068$ 0.995068 $ 0.995068 All Time High $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Laveste pris $ 0.926229$ 0.926229 $ 0.926229 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +1.04% Prisændring (7D) -1.29% Prisændring (7D) -1.29%

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) realtidsprisen er $0.985293. I løbet af de sidste 24 timer har AIDAUSDC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.970891 og et højdepunkt på $ 0.995068, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AIDAUSDCs højeste pris nogensinde er $ 1.13, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.926229.

Når det gælder kortsigtet performance, AIDAUSDC har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +1.04% i løbet af 24 timer og -1.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 113.10M$ 113.10M $ 113.10M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 113.10M$ 113.10M $ 113.10M Cirkulationsforsyning 114.77M 114.77M 114.77M Samlet Udbud 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

Den nuværende markedsværdi på Gaib AI Dollar Alpha USDC er $ 113.10M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AIDAUSDC er 114.77M, med et samlet udbud på 114772921.187424. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 113.10M.