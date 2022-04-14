Gabin Noosum (NOOSUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gabin Noosum (NOOSUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gabin Noosum (NOOSUM) Information Gabin Noosum "The Grate Riplacemint" for when Boden's dimentia takes him out of the race. Officiel hjemmeside: https://www.noosum.com/ Køb NOOSUM nu!

Gabin Noosum (NOOSUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gabin Noosum (NOOSUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.87K $ 29.87K $ 29.87K Samlet udbud $ 799.58M $ 799.58M $ 799.58M Cirkulerende forsyning $ 799.58M $ 799.58M $ 799.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.87K $ 29.87K $ 29.87K Alle tiders Høj: $ 0.00590743 $ 0.00590743 $ 0.00590743 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Gabin Noosum (NOOSUM) pris

Gabin Noosum (NOOSUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gabin Noosum (NOOSUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOOSUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOOSUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOOSUM's tokenomics, kan du udforske NOOSUM tokens live-pris!

NOOSUM Prisprediktion Vil du vide, hvor NOOSUM måske er på vej hen? Vores NOOSUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NOOSUM Tokens prisprediktion nu!

