Fyni AI by Virtuals (FYNI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.00124945 $ 0.00124945 $ 0.00124945 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.00124945$ 0.00124945 $ 0.00124945 All Time High $ 0.00465516$ 0.00465516 $ 0.00465516 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.52% Prisændring (1D) +28.69% Prisændring (7D) -2.01% Prisændring (7D) -2.01%

Fyni AI by Virtuals (FYNI) realtidsprisen er $0.0011866. I løbet af de sidste 24 timer har FYNI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00124945, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FYNIs højeste pris nogensinde er $ 0.00465516, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FYNI har ændret sig med +0.52% i løbet af den sidste time, +28.69% i løbet af 24 timer og -2.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Fyni AI by Virtuals er $ 1.19M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FYNI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.19M.