Fuzion (FUZN) Tokenomics

Fuzion (FUZN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Fuzion (FUZN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Fuzion (FUZN) Information

Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://plasma.fuzion.app/

Fuzion (FUZN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fuzion (FUZN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Samlet udbud
$ 175.00M
$ 175.00M$ 175.00M
Cirkulerende forsyning
$ 175.00M
$ 175.00M$ 175.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Alle tiders Høj:
$ 0.118953
$ 0.118953$ 0.118953
Alle tiders Lav:
$ 0.00450974
$ 0.00450974$ 0.00450974
Nuværende pris:
$ 0.00624757
$ 0.00624757$ 0.00624757

Fuzion (FUZN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Fuzion (FUZN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FUZN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FUZN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FUZN's tokenomics, kan du udforske FUZN tokens live-pris!

FUZN Prisprediktion

Vil du vide, hvor FUZN måske er på vej hen? Vores FUZN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.