Fuzion (FUZN) Information Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://plasma.fuzion.app/

Fuzion (FUZN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fuzion (FUZN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Samlet udbud $ 175.00M $ 175.00M $ 175.00M Cirkulerende forsyning $ 175.00M $ 175.00M $ 175.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Alle tiders Høj: $ 0.118953 $ 0.118953 $ 0.118953 Alle tiders Lav: $ 0.00450974 $ 0.00450974 $ 0.00450974 Nuværende pris: $ 0.00624757 $ 0.00624757 $ 0.00624757 Få mere at vide om Fuzion (FUZN) pris

Fuzion (FUZN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fuzion (FUZN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUZN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUZN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUZN's tokenomics, kan du udforske FUZN tokens live-pris!

FUZN Prisprediktion Vil du vide, hvor FUZN måske er på vej hen? Vores FUZN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

