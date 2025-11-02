FUUUUUUUUUUUUUU Pris (FUUU)
+0.83%
+1.31%
-5.73%
-5.73%
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) realtidsprisen er $0.00001249. I løbet af de sidste 24 timer har FUUU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001229 og et højdepunkt på $ 0.00001253, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FUUUs højeste pris nogensinde er $ 0.00028517, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001175.
Når det gælder kortsigtet performance, FUUU har ændret sig med +0.83% i løbet af den sidste time, +1.31% i løbet af 24 timer og -5.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på FUUUUUUUUUUUUUU er $ 12.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FUUU er 997.89M, med et samlet udbud på 997889270.389981. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.37K.
I løbet af i dag var prisændringen af FUUUUUUUUUUUUUU til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af FUUUUUUUUUUUUUU til USD $ -0.0000067507.
I de sidste 60 dage var prisændringen af FUUUUUUUUUUUUUU til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af FUUUUUUUUUUUUUU til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|+1.31%
|30 dage
|$ -0.0000067507
|-54.04%
|60 dage
|$ 0
|--
|90 dage
|$ 0
|--
$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.
The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.
Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.
The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.
From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.
Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial
MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!
Hvor meget vil FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for FUUUUUUUUUUUUUU.
Tjek FUUUUUUUUUUUUUU prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FUUU Tokens omfattende tokenomics nu!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Dagens bedste kryptopumper