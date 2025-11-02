FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001229 $ 0.00001229 $ 0.00001229 24H lav $ 0.00001253 $ 0.00001253 $ 0.00001253 24H høj 24H lav $ 0.00001229$ 0.00001229 $ 0.00001229 24H høj $ 0.00001253$ 0.00001253 $ 0.00001253 All Time High $ 0.00028517$ 0.00028517 $ 0.00028517 Laveste pris $ 0.00001175$ 0.00001175 $ 0.00001175 Prisændring (1H) +0.83% Prisændring (1D) +1.31% Prisændring (7D) -5.73% Prisændring (7D) -5.73%

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) realtidsprisen er $0.00001249. I løbet af de sidste 24 timer har FUUU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001229 og et højdepunkt på $ 0.00001253, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FUUUs højeste pris nogensinde er $ 0.00028517, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001175.

Når det gælder kortsigtet performance, FUUU har ændret sig med +0.83% i løbet af den sidste time, +1.31% i løbet af 24 timer og -5.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.37K$ 12.37K $ 12.37K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.37K$ 12.37K $ 12.37K Cirkulationsforsyning 997.89M 997.89M 997.89M Samlet Udbud 997,889,270.389981 997,889,270.389981 997,889,270.389981

Den nuværende markedsværdi på FUUUUUUUUUUUUUU er $ 12.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FUUU er 997.89M, med et samlet udbud på 997889270.389981. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.37K.