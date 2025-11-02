UdvekslingDEX+
Den direkte FUUUUUUUUUUUUUU pris i dag er 0.00001249 USD. Følg med i realtid FUUU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FUUU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FUUU

FUUU Prisinfo

Hvad er FUUU

FUUU Officiel hjemmeside

FUUU Tokenomics

FUUU Prisprognose

FUUUUUUUUUUUUUU Logo

FUUUUUUUUUUUUUU Pris (FUUU)

Ikke noteret

1 FUUU til USD direkte pris:

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:57:33 (UTC+8)

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001229
$ 0.00001229$ 0.00001229
24H lav
$ 0.00001253
$ 0.00001253$ 0.00001253
24H høj

$ 0.00001229
$ 0.00001229$ 0.00001229

$ 0.00001253
$ 0.00001253$ 0.00001253

$ 0.00028517
$ 0.00028517$ 0.00028517

$ 0.00001175
$ 0.00001175$ 0.00001175

+0.83%

+1.31%

-5.73%

-5.73%

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) realtidsprisen er $0.00001249. I løbet af de sidste 24 timer har FUUU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001229 og et højdepunkt på $ 0.00001253, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FUUUs højeste pris nogensinde er $ 0.00028517, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001175.

Når det gælder kortsigtet performance, FUUU har ændret sig med +0.83% i løbet af den sidste time, +1.31% i løbet af 24 timer og -5.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Markedsinformation

$ 12.37K
$ 12.37K$ 12.37K

--
----

$ 12.37K
$ 12.37K$ 12.37K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,270.389981
997,889,270.389981 997,889,270.389981

Den nuværende markedsværdi på FUUUUUUUUUUUUUU er $ 12.37K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FUUU er 997.89M, med et samlet udbud på 997889270.389981. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.37K.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af FUUUUUUUUUUUUUU til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af FUUUUUUUUUUUUUU til USD $ -0.0000067507.
I de sidste 60 dage var prisændringen af FUUUUUUUUUUUUUU til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af FUUUUUUUUUUUUUU til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.31%
30 dage$ -0.0000067507-54.04%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Ressource

Officiel hjemmeside

FUUUUUUUUUUUUUU Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for FUUUUUUUUUUUUUU.

Tjek FUUUUUUUUUUUUUU prisprediktion nu!

FUUU til lokale valutaer

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Tokenomics

At forstå tokenomics for FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FUUU Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Hvor meget er FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) værd i dag?
Den direkte FUUU pris i USD er 0.00001249 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FUUU til USD pris?
Den aktuelle pris på FUUUtil USD er $ 0.00001249. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af FUUUUUUUUUUUUUU?
Markedsværdien for FUUU er $ 12.37K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FUUU?
Den cirkulerende forsyning af FUUU er 997.89M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FUUU?
FUUU opnåede en ATH-pris på 0.00028517 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FUUU?
FUUU så en ATL-pris på 0.00001175 USD.
Hvad er handelsvolumen for FUUU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FUUU er -- USD.
Bliver FUUU højere i år?
FUUU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FUUU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:57:33 (UTC+8)

