Furo (FURO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000749 - $ 0.00000755
24H lav $ 0.00000749
24H høj $ 0.00000755
All Time High $ 0.00865713
Laveste pris $ 0.00000564
Prisændring (1H) --
Prisændring (1D) -0.38%
Prisændring (7D) -3.44%

Furo (FURO) realtidsprisen er $0.0000075. I løbet af de sidste 24 timer har FURO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000749 og et højdepunkt på $ 0.00000755, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FUROs højeste pris nogensinde er $ 0.00865713, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000564.

Når det gælder kortsigtet performance, FURO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.38% i løbet af 24 timer og -3.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Furo (FURO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.48K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.48K
Cirkulationsforsyning 997.67M
Samlet Udbud 997,674,575.7383333

Den nuværende markedsværdi på Furo er $ 7.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FURO er 997.67M, med et samlet udbud på 997674575.7383333. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.48K.