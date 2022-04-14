Furmula (FURM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Furmula (FURM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Furmula (FURM) Information Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike. Officiel hjemmeside: https://furmula.games Hvidbog: https://furmulagames.gitbook.io/furmula-whitepaper Køb FURM nu!

Furmula (FURM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Furmula (FURM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Samlet udbud $ 924.91M $ 924.91M $ 924.91M Cirkulerende forsyning $ 752.00M $ 752.00M $ 752.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Alle tiders Høj: $ 0.052176 $ 0.052176 $ 0.052176 Alle tiders Lav: $ 0.00223883 $ 0.00223883 $ 0.00223883 Nuværende pris: $ 0.00292218 $ 0.00292218 $ 0.00292218 Få mere at vide om Furmula (FURM) pris

Furmula (FURM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Furmula (FURM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FURM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FURM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FURM's tokenomics, kan du udforske FURM tokens live-pris!

FURM Prisprediktion Vil du vide, hvor FURM måske er på vej hen? Vores FURM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FURM Tokens prisprediktion nu!

