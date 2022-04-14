FUNGI (FUNGI) Tokenomics Få vigtig indsigt i FUNGI (FUNGI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FUNGI (FUNGI) Information Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub. Officiel hjemmeside: https://www.fungi.ag/ Køb FUNGI nu!

FUNGI (FUNGI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FUNGI (FUNGI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Samlet udbud $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Cirkulerende forsyning $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Alle tiders Høj: $ 0.0048539 $ 0.0048539 $ 0.0048539 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00107903 $ 0.00107903 $ 0.00107903 Få mere at vide om FUNGI (FUNGI) pris

FUNGI (FUNGI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FUNGI (FUNGI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUNGI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUNGI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUNGI's tokenomics, kan du udforske FUNGI tokens live-pris!

