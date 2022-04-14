fUm cOiNn (FUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i fUm cOiNn (FUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

fUm cOiNn (FUM) Information A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth. Officiel hjemmeside: https://fumfrens.lol Køb FUM nu!

fUm cOiNn (FUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for fUm cOiNn (FUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.70K $ 6.70K $ 6.70K Samlet udbud $ 926.78M $ 926.78M $ 926.78M Cirkulerende forsyning $ 926.78M $ 926.78M $ 926.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.70K $ 6.70K $ 6.70K Alle tiders Høj: $ 0.00020768 $ 0.00020768 $ 0.00020768 Alle tiders Lav: $ 0.00000464 $ 0.00000464 $ 0.00000464 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om fUm cOiNn (FUM) pris

fUm cOiNn (FUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for fUm cOiNn (FUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUM's tokenomics, kan du udforske FUM tokens live-pris!

FUM Prisprediktion Vil du vide, hvor FUM måske er på vej hen? Vores FUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FUM Tokens prisprediktion nu!

