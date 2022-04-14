Fullsend Community Coin (FULLSEND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fullsend Community Coin (FULLSEND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Information Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/AshG5mHt4y4etsjhKFb2wA2rq1XZxKks1EPzcuXwpump Køb FULLSEND nu!

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fullsend Community Coin (FULLSEND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Samlet udbud $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Cirkulerende forsyning $ 399.46M $ 399.46M $ 399.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Alle tiders Høj: $ 0.086758 $ 0.086758 $ 0.086758 Alle tiders Lav: $ 0.00101053 $ 0.00101053 $ 0.00101053 Nuværende pris: $ 0.00301353 $ 0.00301353 $ 0.00301353 Få mere at vide om Fullsend Community Coin (FULLSEND) pris

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fullsend Community Coin (FULLSEND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FULLSEND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FULLSEND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FULLSEND's tokenomics, kan du udforske FULLSEND tokens live-pris!

