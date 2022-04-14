Fuku (FUKU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fuku (FUKU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fuku (FUKU) Information The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude. Officiel hjemmeside: https://fukuonsol.com/ Køb FUKU nu!

Fuku (FUKU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fuku (FUKU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Samlet udbud $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerende forsyning $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Alle tiders Høj: $ 0.01618493 $ 0.01618493 $ 0.01618493 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00176816 $ 0.00176816 $ 0.00176816 Få mere at vide om Fuku (FUKU) pris

Fuku (FUKU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fuku (FUKU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUKU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUKU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUKU's tokenomics, kan du udforske FUKU tokens live-pris!

FUKU Prisprediktion Vil du vide, hvor FUKU måske er på vej hen? Vores FUKU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FUKU Tokens prisprediktion nu!

