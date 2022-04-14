Fujimoto (FUJI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fujimoto (FUJI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fujimoto (FUJI) Information Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto. Officiel hjemmeside: https://x.com/fujimoto1954

Fujimoto (FUJI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fujimoto (FUJI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 341.33K $ 341.33K $ 341.33K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 341.33K $ 341.33K $ 341.33K Alle tiders Høj: $ 0.00286248 $ 0.00286248 $ 0.00286248 Alle tiders Lav: $ 0.00021888 $ 0.00021888 $ 0.00021888 Nuværende pris: $ 0.00034148 $ 0.00034148 $ 0.00034148 Få mere at vide om Fujimoto (FUJI) pris

Fujimoto (FUJI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fujimoto (FUJI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUJI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUJI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUJI's tokenomics, kan du udforske FUJI tokens live-pris!

