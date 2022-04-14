Fujicoin (FJC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fujicoin (FJC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fujicoin (FJC) Information FujiCoin is a cryptocurrency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. FujiCoin is an open global payment network that is fully decentralized. Mathematics secures the network and empowers individuals to control their own finances. Officiel hjemmeside: http://www.fujicoin.org/ Køb FJC nu!

Fujicoin (FJC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fujicoin (FJC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.15K $ 28.15K $ 28.15K Alle tiders Høj: $ 0.00808656 $ 0.00808656 $ 0.00808656 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00000281 $ 0.00000281 $ 0.00000281 Få mere at vide om Fujicoin (FJC) pris

Fujicoin (FJC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fujicoin (FJC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FJC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FJC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FJC's tokenomics, kan du udforske FJC tokens live-pris!

