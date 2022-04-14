Fufu Token (FUFU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fufu Token (FUFU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fufu Token (FUFU) Information FUFU is an Ethereum-based ERC token with the ticker symbol FUFU, presenting a culturally inspired and playful Chinese dog meme coin backed by AI and value appreciation tokenomics. Drawing from the traditional guardian Fu Dog of ancient Chinese history, FUFU boasts a total supply of 8,888,888,888.00 tokens. It leverages a unique approach by integrating an AI-powered trading bot into its ecosystem. Integral to the project's functioning is the FuFu AI bot, which relies on proprietary algorithms to execute daily trades. This trading activity aims to uphold the underlying utility and value of the FUFU token. With its fusion of cultural symbolism, dynamic tax system, token buybacks, and AI-powered trading, FUFU seeks to create a unique and engaging environment for AI-powered dog meme tokens. Officiel hjemmeside: https://www.fufutoken.io/ Køb FUFU nu!

Fufu Token (FUFU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fufu Token (FUFU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 144.45K $ 144.45K $ 144.45K Alle tiders Høj: $ 0.00139187 $ 0.00139187 $ 0.00139187 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00001625 $ 0.00001625 $ 0.00001625 Få mere at vide om Fufu Token (FUFU) pris

Fufu Token (FUFU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fufu Token (FUFU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUFU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUFU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUFU's tokenomics, kan du udforske FUFU tokens live-pris!

