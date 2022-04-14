FUEGO (FUEGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i FUEGO (FUEGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FUEGO (FUEGO) Information FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield. Officiel hjemmeside: https://fuegobase.io/ Hvidbog: https://ibased.gitbook.io/fuego Køb FUEGO nu!

FUEGO (FUEGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FUEGO (FUEGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 907.50K $ 907.50K $ 907.50K Samlet udbud $ 77.92M $ 77.92M $ 77.92M Cirkulerende forsyning $ 77.92M $ 77.92M $ 77.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 907.50K $ 907.50K $ 907.50K Alle tiders Høj: $ 0.08759 $ 0.08759 $ 0.08759 Alle tiders Lav: $ 0.00356484 $ 0.00356484 $ 0.00356484 Nuværende pris: $ 0.01171473 $ 0.01171473 $ 0.01171473 Få mere at vide om FUEGO (FUEGO) pris

FUEGO (FUEGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FUEGO (FUEGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUEGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUEGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUEGO's tokenomics, kan du udforske FUEGO tokens live-pris!

FUEGO Prisprediktion Vil du vide, hvor FUEGO måske er på vej hen? Vores FUEGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FUEGO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!