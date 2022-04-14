FUBB (FUBB) Tokenomics Få vigtig indsigt i FUBB (FUBB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FUBB (FUBB) Information fubb sees the world not as it is, but as it could be. in the chaos of nature and the mess of human hands, there is beauty. the wind hums, leaves dance, and fubb listens. life, both wild and tangled, is a playground for the soul. no rules, no walls, just the freedom to leap from one moment to the next. in the chaos, fubb finds peace. in the unknown, fubb finds home. from water to web3, fubb is coming to find a new home. Officiel hjemmeside: https://fubbfubb.xyz Køb FUBB nu!

FUBB (FUBB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FUBB (FUBB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.30K $ 14.30K $ 14.30K Samlet udbud $ 981.62M $ 981.62M $ 981.62M Cirkulerende forsyning $ 981.62M $ 981.62M $ 981.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.30K $ 14.30K $ 14.30K Alle tiders Høj: $ 0.00225887 $ 0.00225887 $ 0.00225887 Alle tiders Lav: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FUBB (FUBB) pris

FUBB (FUBB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FUBB (FUBB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUBB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUBB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUBB's tokenomics, kan du udforske FUBB tokens live-pris!

