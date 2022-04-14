FU Money (FU) Tokenomics Få vigtig indsigt i FU Money (FU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FU Money (FU) Information FU Money is what connects all FU Studios productions and supports the ecosystem. It has two main functions, utility and value accrual. Inspired by EIP 1559 the utility function requires users to burn $FU, this cements it as the base money for FU Studios. $FU not only gives access to exclusive features to users but it can also be converted to a share of the revenue generated by all FU Studios productions. Officiel hjemmeside: https://openseason.games/

FU Money (FU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FU Money (FU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 621.00M $ 621.00M $ 621.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Alle tiders Høj: $ 0.074622 $ 0.074622 $ 0.074622 Alle tiders Lav: $ 0.00133492 $ 0.00133492 $ 0.00133492 Nuværende pris: $ 0.00233776 $ 0.00233776 $ 0.00233776 Få mere at vide om FU Money (FU) pris

FU Money (FU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FU Money (FU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FU's tokenomics, kan du udforske FU tokens live-pris!

