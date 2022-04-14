Fu Bao (FUBAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fu Bao (FUBAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fu Bao (FUBAO) Information $FUBAO is a community-driven meme token inspired by Fu Bao, a famous giant panda recognized globally for her cultural significance. The token is built on the core values of transparency, decentralization, and community empowerment. Unlike many other tokens, $FUBAO operates with no team tokens, ensuring that the project is fully owned and governed by its holders. Additionally, with 0% taxes on both buys and sells, users can trade freely without incurring extra fees. The liquidity for $FUBAO has been burned, adding an extra layer of security and trust for its community members. Officiel hjemmeside: https://fubao.meme Køb FUBAO nu!

Fu Bao (FUBAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fu Bao (FUBAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Samlet udbud $ 500.25T $ 500.25T $ 500.25T Cirkulerende forsyning $ 500.25T $ 500.25T $ 500.25T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Fu Bao (FUBAO) pris

Fu Bao (FUBAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fu Bao (FUBAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FUBAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FUBAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FUBAO's tokenomics, kan du udforske FUBAO tokens live-pris!

