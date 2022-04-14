Ftribe Fighters (F2C) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ftribe Fighters (F2C), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ftribe Fighters (F2C) Information Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics.

Ftribe Fighters (F2C) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ftribe Fighters (F2C), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 722.83 $ 722.83 $ 722.83 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 750.05M $ 750.05M $ 750.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 963.71 $ 963.71 $ 963.71 Alle tiders Høj: $ 0.216424 $ 0.216424 $ 0.216424 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ftribe Fighters (F2C) pris

Ftribe Fighters (F2C) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ftribe Fighters (F2C) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal F2C tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange F2C tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår F2C's tokenomics, kan du udforske F2C tokens live-pris!

