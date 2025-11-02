fsjal (FSJAL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00096868 $ 0.00096868 $ 0.00096868 24H lav $ 0.00164655 $ 0.00164655 $ 0.00164655 24H høj 24H lav $ 0.00096868$ 0.00096868 $ 0.00096868 24H høj $ 0.00164655$ 0.00164655 $ 0.00164655 All Time High $ 0.00172293$ 0.00172293 $ 0.00172293 Laveste pris $ 0.00006157$ 0.00006157 $ 0.00006157 Prisændring (1H) -10.43% Prisændring (1D) -5.51% Prisændring (7D) +117.76% Prisændring (7D) +117.76%

fsjal (FSJAL) realtidsprisen er $0.00129657. I løbet af de sidste 24 timer har FSJAL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00096868 og et højdepunkt på $ 0.00164655, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FSJALs højeste pris nogensinde er $ 0.00172293, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006157.

Når det gælder kortsigtet performance, FSJAL har ændret sig med -10.43% i løbet af den sidste time, -5.51% i løbet af 24 timer og +117.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

fsjal (FSJAL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på fsjal er $ 1.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FSJAL er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.31M.