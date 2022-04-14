Froyo Games (FROYO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Froyo Games (FROYO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Froyo Games (FROYO) Information A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC Officiel hjemmeside: https://froyo.games/ Køb FROYO nu!

Froyo Games (FROYO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Froyo Games (FROYO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.07K $ 10.07K $ 10.07K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 668.27M $ 668.27M $ 668.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.07K $ 15.07K $ 15.07K Alle tiders Høj: $ 0.108955 $ 0.108955 $ 0.108955 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Froyo Games (FROYO) pris

Froyo Games (FROYO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Froyo Games (FROYO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROYO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROYO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROYO's tokenomics, kan du udforske FROYO tokens live-pris!

