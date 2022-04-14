Frosty the Polar Bear (FROSTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frosty the Polar Bear (FROSTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Information Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto. Officiel hjemmeside: https://frostycto.com/ Køb FROSTY nu!

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frosty the Polar Bear (FROSTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.86K $ 13.86K $ 13.86K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.86K $ 13.86K $ 13.86K Alle tiders Høj: $ 0.00835593 $ 0.00835593 $ 0.00835593 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Frosty the Polar Bear (FROSTY) pris

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frosty the Polar Bear (FROSTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROSTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROSTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROSTY's tokenomics, kan du udforske FROSTY tokens live-pris!

