Frostic (FROST) Information Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding. Officiel hjemmeside: https://www.frostic.xyz/ Køb FROST nu!

Frostic (FROST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frostic (FROST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Alle tiders Høj: $ 0.00432983 $ 0.00432983 $ 0.00432983 Alle tiders Lav: $ 0.00255167 $ 0.00255167 $ 0.00255167 Nuværende pris: $ 0.00395618 $ 0.00395618 $ 0.00395618 Få mere at vide om Frostic (FROST) pris

Frostic (FROST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frostic (FROST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROST's tokenomics, kan du udforske FROST tokens live-pris!

FROST Prisprediktion Vil du vide, hvor FROST måske er på vej hen? Vores FROST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FROST Tokens prisprediktion nu!

