FROQ (FROQ) Information The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience. Officiel hjemmeside: https://froq.xyz Køb FROQ nu!

FROQ (FROQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FROQ (FROQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.44K $ 58.44K $ 58.44K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 748.32K $ 748.32K $ 748.32K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.09K $ 78.09K $ 78.09K Alle tiders Høj: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 Alle tiders Lav: $ 0.051127 $ 0.051127 $ 0.051127 Nuværende pris: $ 0.078085 $ 0.078085 $ 0.078085 Få mere at vide om FROQ (FROQ) pris

FROQ (FROQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FROQ (FROQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROQ's tokenomics, kan du udforske FROQ tokens live-pris!

