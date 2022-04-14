FROP (FROP) Tokenomics Få vigtig indsigt i FROP (FROP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FROP (FROP) Information $FROP is a memecoin based on $FWOGs dev Deecayz plushie, together with $FWOG we will bring the whole family back together. $FROP is a meme coin that is created to have fun together and build a strong organic community. FROP is on a mission to achieve level 100 together with all the community members. The adventure is to follow get close to FWOG. Deecayz is actively involved in the growth of the project together with the CTO team. Officiel hjemmeside: https://frop.xyz Køb FROP nu!

FROP (FROP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FROP (FROP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.38K $ 7.38K $ 7.38K Samlet udbud $ 936.42M $ 936.42M $ 936.42M Cirkulerende forsyning $ 936.42M $ 936.42M $ 936.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.38K $ 7.38K $ 7.38K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FROP (FROP) pris

FROP (FROP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FROP (FROP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROP's tokenomics, kan du udforske FROP tokens live-pris!

