FrontFanz (FANX) Tokenomics Få vigtig indsigt i FrontFanz (FANX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FrontFanz (FANX) Information What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform. Officiel hjemmeside: https://fanx.frontfanz.com/ Hvidbog: https://cdn.frontfanz.com/whitepaper.pdf Køb FANX nu!

FrontFanz (FANX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FrontFanz (FANX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.70K $ 23.70K $ 23.70K Samlet udbud $ 497.79M $ 497.79M $ 497.79M Cirkulerende forsyning $ 273.95M $ 273.95M $ 273.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.07K $ 43.07K $ 43.07K Alle tiders Høj: $ 0.050385 $ 0.050385 $ 0.050385 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FrontFanz (FANX) pris

FrontFanz (FANX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FrontFanz (FANX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FANX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FANX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FANX's tokenomics, kan du udforske FANX tokens live-pris!

FANX Prisprediktion Vil du vide, hvor FANX måske er på vej hen? Vores FANX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FANX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!