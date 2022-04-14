Frogo The Lord (FROGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frogo The Lord (FROGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frogo The Lord (FROGO) Information FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO's Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently. Officiel hjemmeside: https://frogo.fun/

Frogo The Lord (FROGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frogo The Lord (FROGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.04K $ 9.04K $ 9.04K Samlet udbud $ 648.17M $ 648.17M $ 648.17M Cirkulerende forsyning $ 648.17M $ 648.17M $ 648.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.04K $ 9.04K $ 9.04K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Frogo The Lord (FROGO) pris

Frogo The Lord (FROGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frogo The Lord (FROGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROGO's tokenomics, kan du udforske FROGO tokens live-pris!

FROGO Prisprediktion Vil du vide, hvor FROGO måske er på vej hen? Vores FROGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FROGO Tokens prisprediktion nu!

