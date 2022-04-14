Frogie (FROGIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frogie (FROGIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frogie (FROGIE) Information How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun! Officiel hjemmeside: https://www.frogie.xyz/ Køb FROGIE nu!

Frogie (FROGIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frogie (FROGIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.37K $ 19.37K $ 19.37K Samlet udbud $ 884.72M $ 884.72M $ 884.72M Cirkulerende forsyning $ 884.72M $ 884.72M $ 884.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.37K $ 19.37K $ 19.37K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Frogie (FROGIE) pris

Frogie (FROGIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frogie (FROGIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROGIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROGIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROGIE's tokenomics, kan du udforske FROGIE tokens live-pris!

