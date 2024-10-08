Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frogg and Ratt (FRATT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frogg and Ratt (FRATT) Information Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist. Officiel hjemmeside: https://www.fratt.xyz/ Køb FRATT nu!

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frogg and Ratt (FRATT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.67K $ 12.67K $ 12.67K Samlet udbud $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M Cirkulerende forsyning $ 144.24M $ 144.24M $ 144.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.91K $ 14.91K $ 14.91K Alle tiders Høj: $ 0.02413011 $ 0.02413011 $ 0.02413011 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Frogg and Ratt (FRATT) pris

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frogg and Ratt (FRATT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRATT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRATT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRATT's tokenomics, kan du udforske FRATT tokens live-pris!

FRATT Prisprediktion Vil du vide, hvor FRATT måske er på vej hen? Vores FRATT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FRATT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!