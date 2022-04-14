FrogeX (FROGEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i FrogeX (FROGEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FrogeX (FROGEX) Information FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token). With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax. Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands. FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World’s Best EcoDefi token. Officiel hjemmeside: https://x.frogefinance.com/ Køb FROGEX nu!

FrogeX (FROGEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FrogeX (FROGEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 410.76 $ 410.76 $ 410.76 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 245.24K $ 245.24K $ 245.24K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FrogeX (FROGEX) pris

FrogeX (FROGEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FrogeX (FROGEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROGEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROGEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROGEX's tokenomics, kan du udforske FROGEX tokens live-pris!

FROGEX Prisprediktion Vil du vide, hvor FROGEX måske er på vej hen? Vores FROGEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FROGEX Tokens prisprediktion nu!

