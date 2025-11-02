Frog X Toad 6900 (FXT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -1.38% Prisændring (1D) +2.09% Prisændring (7D) -35.86% Prisændring (7D) -35.86%

Frog X Toad 6900 (FXT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FXT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FXTs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FXT har ændret sig med -1.38% i løbet af den sidste time, +2.09% i løbet af 24 timer og -35.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Frog X Toad 6900 (FXT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 28.50K$ 28.50K $ 28.50K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 28.50K$ 28.50K $ 28.50K Cirkulationsforsyning 69.00B 69.00B 69.00B Samlet Udbud 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Frog X Toad 6900 er $ 28.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FXT er 69.00B, med et samlet udbud på 69000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.50K.