UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Frog X Toad 6900 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid FXT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FXT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Frog X Toad 6900 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid FXT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FXT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FXT

FXT Prisinfo

Hvad er FXT

FXT Whitepaper

FXT Officiel hjemmeside

FXT Tokenomics

FXT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Frog X Toad 6900 Logo

Frog X Toad 6900 Pris (FXT)

Ikke noteret

1 FXT til USD direkte pris:

--
----
+2.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Frog X Toad 6900 (FXT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:33:12 (UTC+8)

Frog X Toad 6900 (FXT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.38%

+2.09%

-35.86%

-35.86%

Frog X Toad 6900 (FXT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FXT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FXTs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FXT har ændret sig med -1.38% i løbet af den sidste time, +2.09% i løbet af 24 timer og -35.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Frog X Toad 6900 (FXT) Markedsinformation

$ 28.50K
$ 28.50K$ 28.50K

--
----

$ 28.50K
$ 28.50K$ 28.50K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Frog X Toad 6900 er $ 28.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FXT er 69.00B, med et samlet udbud på 69000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.50K.

Frog X Toad 6900 (FXT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Frog X Toad 6900 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Frog X Toad 6900 til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Frog X Toad 6900 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Frog X Toad 6900 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2.09%
30 dage$ 0-36.60%
60 dage$ 0-86.07%
90 dage$ 0--

Hvad er Frog X Toad 6900 (FXT)

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Frog X Toad 6900 (FXT) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Frog X Toad 6900 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Frog X Toad 6900 (FXT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Frog X Toad 6900 (FXT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Frog X Toad 6900.

Tjek Frog X Toad 6900 prisprediktion nu!

FXT til lokale valutaer

Frog X Toad 6900 (FXT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Frog X Toad 6900 (FXT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FXT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Frog X Toad 6900 (FXT)

Hvor meget er Frog X Toad 6900 (FXT) værd i dag?
Den direkte FXT pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FXT til USD pris?
Den aktuelle pris på FXTtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Frog X Toad 6900?
Markedsværdien for FXT er $ 28.50K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FXT?
Den cirkulerende forsyning af FXT er 69.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FXT?
FXT opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FXT?
FXT så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for FXT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FXT er -- USD.
Bliver FXT højere i år?
FXT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FXT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:33:12 (UTC+8)

Frog X Toad 6900 (FXT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,078.37
$110,078.37$110,078.37

-0.18%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.63
$3,873.63$3,873.63

-0.56%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03091
$0.03091$0.03091

+2.86%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.31
$185.31$185.31

-0.59%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,078.37
$110,078.37$110,078.37

-0.18%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.63
$3,873.63$3,873.63

-0.56%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.31
$185.31$185.31

-0.59%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.97
$71.97$71.97

+1.49%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.964
$19.964$19.964

+4.49%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07388
$0.07388$0.07388

+47.76%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005987
$0.00005987$0.00005987

+103.50%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000284
$0.000284$0.000284

+66.08%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%